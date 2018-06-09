Почти 6 тысяч украинцев купили билеты на матчи ЧМ-2018

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Около шести тысяч украинцев приобрели на данный момент билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Мы можем подтвердить, что около 6 тыс. билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодняшний день", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФИФА.

В середине мая это количество составляло 5,2 тыс. билетов.

При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины приобретались билеты.

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 продолжается. Она стартовала в сентябре 2017 года.

По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. - из США, 72,5 тыс. - из Бразилии, 65,2 тыс. - из Колумбии, 62,5 тыс. - из Германии, 60,3 тыс. - из Мексики, 54 тыс. - из Аргентины, 43,6 тыс. - из Перу, 40,2 тыс. - из Китая, 36,3 тыс. - из Австралии, 32,3 тыс. - из Англии.

Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России куплены иностранцами.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.