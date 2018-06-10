Сборная Австралии по футболу прибыла в Казань

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Делегация сборной Австралии по футболу в воскресенье прибыла в Казань, где она будет базироваться в период ЧМ-2018, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.

Из аэропорта футболисты проследовали на базу хоккейного клуба "Ак Барс" - именно здесь "соккеруз" будут жить на протяжении группового этапа чемпионата мира по футболу 2018.

На базе хоккейного клуба австралийскую сборную встречала делегация во главе с министром по делам молодежи и спорту Татарстана Владимиром Леоновым. Гости в первые часы пребывания на татарстанской земле смогли собственными глазами увидеть татарский национальный танец и отведать чак-чак.

"Все гости остались довольны встречей. Сегодня мы в некотором смысле открыли для себя чемпионат мира и уже в ближайшие дни встретим сборные Колумбии и Японии, которые так же разместятся в Казани. Мы говорим добро пожаловать сборной Австралии и ждем остальные команды", - сказал министр.

По его словам, уже завтра у сборной состоится открытая тренировка, в Казани все сервисы для этого готовы.

Леонов пожелал удачи австралийцам в матче со сборной Франции, который пройдет на "Казань Арене" 16 июня.

В Казани в период ЧМ-2018 также будут базироваться команды Японии и Колумбии, которые прибудут в столицу Татарстана 13 и 12 июня соответственно.