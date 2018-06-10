ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Сборная Австралии по футболу прибыла в Казань

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Делегация сборной Австралии по футболу в воскресенье прибыла в Казань, где она будет базироваться в период ЧМ-2018, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.

Из аэропорта футболисты проследовали на базу хоккейного клуба "Ак Барс" - именно здесь "соккеруз" будут жить на протяжении группового этапа чемпионата мира по футболу 2018.

На базе хоккейного клуба австралийскую сборную встречала делегация во главе с министром по делам молодежи и спорту Татарстана Владимиром Леоновым. Гости в первые часы пребывания на татарстанской земле смогли собственными глазами увидеть татарский национальный танец и отведать чак-чак.

"Все гости остались довольны встречей. Сегодня мы в некотором смысле открыли для себя чемпионат мира и уже в ближайшие дни встретим сборные Колумбии и Японии, которые так же разместятся в Казани. Мы говорим добро пожаловать сборной Австралии и ждем остальные команды", - сказал министр.

По его словам, уже завтра у сборной состоится открытая тренировка, в Казани все сервисы для этого готовы.

Леонов пожелал удачи австралийцам в матче со сборной Франции, который пройдет на "Казань Арене" 16 июня.

В Казани в период ЧМ-2018 также будут базироваться команды Японии и Колумбии, которые прибудут в столицу Татарстана 13 и 12 июня соответственно.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: ЧМ-2018, Казань
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018
Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицыПодробнее
 Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018
Собранные материалы пройдут дополнительную проверкуПодробнее
 Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
Это - новый антирекорд национальной команды страны, у нее самая худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018Подробнее
 ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018
FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную системуПодробнее
 Сборные России и Турции по футболу сыграли вничьюСборные России и Турции по футболу сыграли вничью
Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018Подробнее
 Россия - Турция. ОнлайнРоссия - Турция. Онлайн
Товарищеский матч прошел в Москве и завершился вничьюПодробнее
 Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-оффАлександр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф
Лучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикойПодробнее
 Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМБолельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМ
Голосование проходило по олимпийской системе; в 1/16 финала опроса Лев Яшин уступил будущему финалисту Диего МарадонеПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В миреПутин оценил перспективы возвращения России в G8В миреКим Чен Ын прибыл в СингапурМоскваВ Москве из всех трамваев уберут турникетыВ миреТрамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7ЭкономикаРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииВ миреПремьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7

Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером КНДР

В Москве из всех трамваев уберут турникеты

В Москве из всех трамваев уберут турникетыКак сообщил Сергей Собянин, без них московские трамваи заработают с 16 июля Подробнее

Организаторы акции на проспекте Сахарова сообщили о задержании трех человек

Полиция насчитала порядка 1,7 тыс. человек на акции оппозиции в Москве

Асад заявил об отсутствии давления Москвы на Сирию

Лидер КНДР встретился с премьером Сингапура

Акция оппозиции и правозащитников началась в Москве

Акция оппозиции и правозащитников началась в МосквеОсновные тезисы акции - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти и дел за "репосты" в соцсетях Подробнее

Грузинский Марнеули пережил нашествие цыплят, вылупившихся из выброшенных на свалку яиц

На бельгийской военной базе задержали пацифистов

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+