ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Сочи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи минувшей ночью приземлился самолет футбольной команды из Бразилии, тренировочная база которой находится в городе-курорте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в понедельник.

Собеседник отметил, что "несмотря на глубокую ночь администрация города-курорта устроила пятикратным чемпионам мира торжественный прием с кубанским колоритом".

"Встречали футболистов под песни женского ансамбля "Любо", на входе их ждали казак и казачка с караваем", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, одним из первых, кто попробовал традиционное русское угощение в знак приветствия, был известный бразильский футболист Неймар.

Накануне в Казань прибыла делегация сборной Австралии по футболу, где она будет базироваться в период ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: футбол, ЧМ-2018, Бразилия, Сочи
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018
Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицыПодробнее
 Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018
Собранные материалы пройдут дополнительную проверкуПодробнее
 Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
Это - новый антирекорд национальной команды страны, у нее самая худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018Подробнее
 ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018
FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную системуПодробнее
 Сборные России и Турции по футболу сыграли вничьюСборные России и Турции по футболу сыграли вничью
Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018Подробнее
 Россия - Турция. ОнлайнРоссия - Турция. Онлайн
Товарищеский матч прошел в Москве и завершился вничьюПодробнее
 Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-оффАлександр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф
Лучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикойПодробнее
 Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМБолельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМ
Голосование проходило по олимпийской системе; в 1/16 финала опроса Лев Яшин уступил будущему финалисту Диего МарадонеПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В миреКим Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянВ миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыВ миреМеркель осталась разочарована саммитом G7СпортФеттель выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"СпортНадаль в 17-й раз выиграл турнир Большого шлемаВ миреПутин оценил перспективы возвращения России в G8

Рассмотрение жалобы на арест подозреваемого в организации покушения на Бабченко отложили

Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу

Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуПо некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млн Подробнее

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

Талибы убили 15 полицейских и военных на северо-востоке Афганистана

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Сочи

Рубль слегка укрепился к доллару и евро утром 11 июня

Мария Гайдар решила отказаться от мандата депутата Одесского облсовета

Япония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы

Япония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыРоссия совместно с китайской компанией планирует проложить оптоволоконные кабели к южной части Курильских островов Подробнее

Лавров заявил о поддержке призыва президента Афганистана к прямому диалогу с талибами

Мария Шарапова поднялась на 23-е место рейтинга WTA

Статус первой ракетки мира по-прежнему принадлежит Симоне Халеп Подробнее

Путин поздравил кемеровчан со 100-летием основания города

Эксперт назвал число ядерных боевых зарядов у КНДР

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 июня

Приглашение Трампа в Пхеньян и разочарованная Меркель Подробнее

В Тбилиси задержаны трое демонстрантов, разбивших палатки на проезжей части

Российский турист утонул при сплаве по горной реке в Казахстане

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Ким Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянВ случае успеха саммита в Сингапуре второй раунд переговоров может пройти в июле Подробнее

Главы МИД "нормандской четверки" в понедельник встретятся в Берлине

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+