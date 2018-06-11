Сборная Бразилии по футболу прилетела в Сочи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи минувшей ночью приземлился самолет футбольной команды из Бразилии, тренировочная база которой находится в городе-курорте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в понедельник.

Собеседник отметил, что "несмотря на глубокую ночь администрация города-курорта устроила пятикратным чемпионам мира торжественный прием с кубанским колоритом".

"Встречали футболистов под песни женского ансамбля "Любо", на входе их ждали казак и казачка с караваем", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, одним из первых, кто попробовал традиционное русское угощение в знак приветствия, был известный бразильский футболист Неймар.

Накануне в Казань прибыла делегация сборной Австралии по футболу, где она будет базироваться в период ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.