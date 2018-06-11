Открытие фестиваля футбольных фанатов в Москве собрало 25 тысяч человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Около 25 тысяч зрителей посетили открытие Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах в Москве, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"По информации организаторов, около 25 000 болельщиков в течение дня посетили площадку Фестиваля болельщиков FIFA в Москве в день открытия (10 июня)", - говорится в сообщении ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

На открытии выступили чемпион мира и Европы в составе французской сборной Марсель Десайи и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, прозвучало 20 живых музыкальных выступлений.

Десайи во время открытия вынес на сцену кубок победителей Чемпионата мира по футболу.

Вход на все площадки фестиваля с 14 июня - дня открытия ЧМ - в игровые дни является бесплатным.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.