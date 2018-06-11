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Открытие фестиваля футбольных фанатов в Москве собрало 25 тысяч человек

Есть обновление от 13:56

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Около 25 тысяч зрителей посетили открытие Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах в Москве, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"По информации организаторов, около 25 000 болельщиков в течение дня посетили площадку Фестиваля болельщиков FIFA в Москве в день открытия (10 июня)", - говорится в сообщении ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

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На открытии выступили чемпион мира и Европы в составе французской сборной Марсель Десайи и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, прозвучало 20 живых музыкальных выступлений.

Десайи во время открытия вынес на сцену кубок победителей Чемпионата мира по футболу.

Вход на все площадки фестиваля с 14 июня - дня открытия ЧМ - в игровые дни является бесплатным.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: ФИФА, Москва, футбол, ЧМ-2018
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
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ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
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БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
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ЯпонияЯпония00000
 
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