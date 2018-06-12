Путин 13 июня примет участие в заседании конгресса ФИФА

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет в Экспоцентре накануне старта Чемпионата мира по футболу 2018, сообщает во вторник пресс-служб Кремля.

Вечером этого же дня на Красной площади Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению ЧМ-2018. В концерте примут участие, в частности, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, сопрано Анна Нетребко.

Накануне пресс-служба ФИФА сообщала, что в церемонии открытия чемпионата примут участие певец Робби Уильямс, бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.