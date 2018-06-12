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Арбитрам ЧМ для фиксации голов выдадут часы, связанные с камерами на стадионе

Есть обновление от 17:31

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Арбитры чемпионата мира по футболу 2018 года будут оснащены специальными часами, которые не только будут отсчитывать время матча, но и будут помогать фиксировать взятие ворот, заявил журналистам директор Hublot по вопросам информации Фредерик Паннатье.

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"Мы много общались с арбитрами и учитывали их мнение при разработке данной модели. Специалисты ФИФА подготовили специальную технологию, которая связывает часы с камерами, установленными на стадионе, как только мяч пересекает линию ворот камера фиксирует это и отправляет информацию на часы, которые с помощью специального приложения информирует арбитра. С момента генерации сигнала до отображения его на экране часов проходит 0,4 секунды. Батарея часов рассчитана на более чем семь часов автономной работы", - рассказал он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня, когда на стадионе "Лужники" в Москве состоится торжественная церемония и матч-открытие, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

ЧМ по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
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