Арбитрам ЧМ для фиксации голов выдадут часы, связанные с камерами на стадионе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Арбитры чемпионата мира по футболу 2018 года будут оснащены специальными часами, которые не только будут отсчитывать время матча, но и будут помогать фиксировать взятие ворот, заявил журналистам директор Hublot по вопросам информации Фредерик Паннатье.

"Мы много общались с арбитрами и учитывали их мнение при разработке данной модели. Специалисты ФИФА подготовили специальную технологию, которая связывает часы с камерами, установленными на стадионе, как только мяч пересекает линию ворот камера фиксирует это и отправляет информацию на часы, которые с помощью специального приложения информирует арбитра. С момента генерации сигнала до отображения его на экране часов проходит 0,4 секунды. Батарея часов рассчитана на более чем семь часов автономной работы", - рассказал он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня, когда на стадионе "Лужники" в Москве состоится торжественная церемония и матч-открытие, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

ЧМ по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.