Аргентинец Питана будет судить футбольный матч Россия - Саудовская Аравия

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Стало известно имя главного арбитра, который будет работать на матче-открытии чемпионата мира 2018 года.

"На матче будет работать аргентинец Нестор Питана и два его помощника", - заявил журналистам во вторник председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), бывший куратор судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллина.

Он отметил, что ранее на матч был утвержден другой арбитр, однако из-за появившихся обвинений в его адрес рефери и другой судья были исключены из числа тех, которые будут работать на чемпионате. "Это Амир Дази из Саудовской Аравии и Аден Марва Ранже из Кении. Их кандидатуры были отвергнуты из-за появившихся данных, которые их компрометируют. ФИФА строго и четко действует, если появляется подобная информация. Эти два человека не находятся на чемпионате мира 2018 года", - рассказал Коллина.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня, когда на стадионе "Лужники" в Москве состоится торжественная церемония и матч-открытие, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.