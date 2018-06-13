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Президент Молдавии полетел на ЧМ-2018 эконом-классом за свой счет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон отправился в Россию для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, он полетел в Москву за свой счет эконом-классом.

"По приглашению президента РФВладимира Путина вылетаю с визитом в Москву для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. В ходе нынешнего визита запланированы встречи с официальными лицами из Российской Федерации и других стран, в том числе встреча с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом", - написал Додон в среду в фейсбуке.

На вопросы пользователей социальной сети Додон ответил в комментариях, что в этот раз в Москву поехал без семьи. "Сам, за свой счет, эконом-классом", - написал Додон.

Ранее он сообщал, что по приглашению Путина собирается поехать на чемпионат мира со старшим сыном, чтобы посмотреть матч открытия и еще пару матчей.

Теги: Молдавия, Игорь Додон, ЧМ-2018
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