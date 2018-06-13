Песков прокомментировал возможность приглашения Трампа на ЧМ в Россию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия будет рада видеть на чемпионате мира по футболу - 2018 лидеров США, Канады и Мексики независимо от того, победит ли совместная заявка этих трех стран на выборах места проведения ЧМ-2026, которые пройдут в среду 13 июня на Конгрессе ФИФА в Москве, заявили в Кремле.

"Для этого не нужно Северной Америке побеждать (в жеребьевке). Президент Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из США на самом высшем уровне", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, пригласит ли В.Путин лидеров США, Канады и Мексики на ЧМ в Россию, если их совместная заявка победит в четверг.