Путин поблагодарил ФИФА за поддержку России при подготовке к ЧМ-2018

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия благодарна всем членам Международной федерации футбола (ФИФА) за поддержку при подготовке к чемпионату мира по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин на конгрессе ФИФА в Москве в среду.

"Подготовка к этому масштабному яркому спортивному празднику - задача не только страны-организатора. Ее решение невозможно без участия огромного числа специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи. Отрадно, что у этой семьи есть замечательная традиция собираться накануне чемпионата в городе матча открытия. Это дает нам, России как стране-организатору, возможность поблагодарить всех вас, всех ваших коллег за поддержку, за помощь словом и делом в течение тех семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных, знаковых событий мирового спорта", - сказал Путин, обращаясь к участникам конгресса ФИФА.

Он отметил, что до старта чемпионата мира остались считанные часы, заявив, что подготовка к нему была долгим, сложным и очень ответственным путем, "который мы прошли вместе, как одна большая команда".

"Мы вместе отдали все силы для того, чтобы главный футбольный турнир прошел на самом высоком уровне, стал незабываемой страницей жизни каждого, кто станет его участником вне зависимости от того, игрок ли он, преданный болельщик на стадионе или телезритель", - сказал глава российского государства.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.