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Патриарх Кирилл пожелал успеха российским футболистам

Есть обновление от 13:51

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на успешное проведение футбольного чемпионата и пожелал удачи российской сборной.

"Надеюсь, что это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей. Конечно, это во многом будет зависеть и от игры нашей футбольной команды - здесь остается только надеяться и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", - сказал патриарх в среду, открывая заседание Высшего церковного совета в Москве.

Он также призвал православное духовенство и мирян оказать гостеприимство тем, кто приедет в эти дни в Россию, чтобы стать гостем или участником чемпионата, и проявит интерес к православию.

"Я просил бы, чтобы все мы были готовы к тому, чтобы гостеприимно принимать, в том числе и на церковных площадках, всех тех людей, которые будут обращаться в Русскую православную церковь, которые будут задавать нам вопросы, которые будут интересоваться церковной жизнью. Это, во-первых, долг гостеприимства, но это и наш пастырский долг", - сказал предстоятель.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Патриарх Кирилл
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РоссияРоссия00000
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ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
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ФранцияФранция00000
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ПеруПеру00000
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ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
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