Московский транспорт в дни ЧМ по футболу будет работать в особом режиме

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Столичный транспорт полностью готов обеспечить проезд гостей города и горожан во время ЧМ по футболу, сообщает департамент транспорта Москвы.

Основными точками притяжения поклонников футбола будут стадионы "Лужники" и "Спартак", а также Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах. Для комфортного и быстрого проезда городской транспорт будет работать в особом режиме: изменятся схемы нескольких маршрутов наземного транспорта и режим работы некоторых станций метрополитена, будут организованы бесплатные автобусы-шаттлы S, говорится в сообщении.

Бесплатные автобусы-шаттлы будут курсировать по 8 маршрутам в дни матчей чемпионата. На линию выйдет больше 100 машин большого и особо большого класса.

Интервалы движения транспорта составят от двух до 10 минут в зависимости от направления. Автобусы будут отмечены специальными стикерами с символикой чемпионата.

В дни матчей изменится режим работы станций метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы горы", "Тушинская" и "Спартак" и станции Лужники МЦК, уточняют в департаменте.

На период массового прибытия болельщиков вестибюли некоторых станций будут работать только для выхода в город, а после окончания матча до завершения убытия пассажиров - только на вход. Во время прибытия болельщиков на стадион "Лужники" будут работать только на выход в город южный вестибюль станции "Спортивная", северный вестибюль станции "Воробьевы горы" и станция Лужники МЦК.

В дни проведения матчей на стадионе "Спартак" во время прибытия болельщиков только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции "Спартак" и, при необходимости, южный вестибюль станции "Тушинская". Для оптимального перераспределения пассажиропотока после окончания матчей указанные вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В дни проведения матчей на стадионе "Лужники" в период выхода болельщиков будет закрыт вход с Фестиваля болельщиков на станции "Университет" и "Воробьевы горы". В дни проведения Фестиваля болельщиков во время их массового прибытия при необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции "Университет" и вестибюль N1 станции "Ломоносовский проспект" (к МГУ).

Во время массового выхода болельщиков будут работать только на вход вестибюль N1 станции "Ломоносовский проспект" (во все дни) и северный вестибюль станции "Университет", за исключением дней проведения матчей на стадионе "Лужники", подчеркивается в сообщении.