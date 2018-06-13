Голодец оценила возможность использования наследия ЧМ-2018 в будущем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года уже начинает приносить пользу жителям России, заявила "Интерфаксу" вице-премьер Ольга Голодец.

"Я бываю в регионах на тестовых мероприятиях, та инфраструктура, которая построена к чемпионату мира, уже работает для наших людей; это новые дороги, аэропорты, совершенно другие средства коммуникации. Для регионов, которые принимают чемпионат, это огромный плюс, импульс для их развития. Кроме этого, проведение чемпионата мира даст огромный импульс для развития туризма, как внутреннего, так и въездного", - сказала вице-премьер.

Чемпионат мира 2018 года стартует 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия, который состоится на стадионе "Лужники".