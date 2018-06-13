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Голодец оценила возможность использования наследия ЧМ-2018 в будущем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года уже начинает приносить пользу жителям России, заявила "Интерфаксу" вице-премьер Ольга Голодец.

"Я бываю в регионах на тестовых мероприятиях, та инфраструктура, которая построена к чемпионату мира, уже работает для наших людей; это новые дороги, аэропорты, совершенно другие средства коммуникации. Для регионов, которые принимают чемпионат, это огромный плюс, импульс для их развития. Кроме этого, проведение чемпионата мира даст огромный импульс для развития туризма, как внутреннего, так и въездного", - сказала вице-премьер.

Чемпионат мира 2018 года стартует 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия, который состоится на стадионе "Лужники".

Теги: футбол, ЧМ-2018, Ольга Голодец
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
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8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
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Четвертьфинал
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