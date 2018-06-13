Болельщикам Нигерии не дали пронести живых куриц на стадион ЧМ в Калининграде

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футбольные болельщики Нигерии попросили разрешения у властей Калининградской области пронести на матч своей сборной живых куриц, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак журналистам.

"В наш информационный центр МЧ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так, болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион. Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах. Мы им сказали, что проходить живой курицей ни в коем случае нельзя", - сказал Ермак.

При этом он отметил, что если нигерийцы будут болеть за свою сборную в других местах, "мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить самые эксцентричные запросы".

Министр также сказал, что всего в Калининграде ожидают прибытия от 130 до 150 тыс. болельщиков. На каждом матче россиян будет до 15 тыс. человек, еще 10 тыс. мест пропорционально займут болельщики из стран, сборные которых будут играть на стадионе ЧМ, а оставшиеся 10 тыс. придётся на граждан других стран.

В Калининграде в рамках ЧМ-2018 пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го - Сербия со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией. Стадион ЧМ-2018 в Калининграде рассчитан на 35 тыс. зрителей.