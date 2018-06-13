Спортсменка с особенностями развития сопроводит судью на поле перед матчем Россия – Саудовская Аравия

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Юная спортсменка с особенностями развития примет участие в организации матча открытия чемпионата мира по футболу.

Перед началом первого тайма матча Россия – Саудовская Аравия 14 июня она в качестве сопровождающей арбитра (обслуживать матч, как сообщалось, будет аргентинец Нестор Питана) выйдет на поле с капитанами национальных сборных, чтобы вместе с судьей определить роли команд в первом матче турнира: старту игры будет предшествовать традиционная процедура жребия, которая определит, какая из команд введет мяч в игру.

"Эта уникальная возможность оказаться на расстоянии вытянутой руки от звезд футбола – часть масштабной инклюзивной инициативы "#Готовы #Открыть сердца", которую запустила компания Coca-Cola в преддверии мундиаля", - говорится в пресс-релизе компании Coca-Cola .

Первой такую возможность получила Ангелина Макарова. Она 11 лет занимается плаванием, в том числе в Федерации водных видов спорта для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями. Ангелина защитила второй разряд среди юниоров, она победительница и призер всероссийского и городского турнира по плаванию для лиц с синдромом Дауна, а также призер Специальной Олимпиады по плаванию на короткой воде. Кроме этого, Ангелина занимается гимнастикой, ходит на курсы театрального мастерства и тренируется в спортивной группе для детей с синдромом Дауна, организованной при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА).

Мама Ангелины, Ольга Макарова, рассказала: "Когда мы узнали о том, что Лине выпал шанс принять участие в матче открытия, мы, конечно, очень обрадовались. Она всегда такая старательная, много работает и участие в таком мероприятии это для нее не только праздник, но и стимул, уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Футбол – ее любимый вид спорта, и она очень эмоциональный болельщик. А для девочки с ее диагнозом – это важный момент в развитии".

Президент Специальной Олимпиады России, депутат Государственной думы РФ Юрий Смирнов отметил: "Специальная Олимпиада России помогает своим атлетам с ментальными нарушениями обрести веру в собственные силы. Благодаря спорту они не просто ведут здоровый образ жизни и добиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но и становятся полноценными гражданами нашей страны. Все это дарит бесценные моменты счастья и радости. А возможность приобщиться к мировым спортивным событиям, которым суждено стать историческими, как чемпионат мира по футболу-2018, говорит о том, что нет границ для воли к победам".

Руководитель по связям с общественностью Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Олег Пилецкий, в свою очередь, отметил: "Мы счастливы предоставить атлетам с особенностями развития возможность поучаствовать в матчах Чемпионата мира по футболу FIFA и прикоснуться к большому футболу. Мы уверены, что этот шанс подарит им невероятные эмоции и впечатления, которые навсегда останутся в их памяти. Кроме того, участие в мундиале людей с особыми нуждами будет способствовать привлечению внимания к проблеме построения в России инклюзивного общества, на что направлена наша кампания "#Готовы #Открыть сердца". Она станет частью долгосрочного наследия, которое мы хотим оставить в стране после Чемпионата мира по футболу ФИФА".

1 мая во Владивостоке в рамках тура кубка чемпионата мира по футболу компания Coca-Cola запустила всероссийскую инклюзивную инициативу "#Готовы #Открыть сердца" с целью привлечь максимальное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями в России и помочь раскрыть их безграничный потенциал. Один из ключевых элементов кампании – интеграция подростков с особенностями развития в Детско-юношескую программу ФИФА, в рамках которой они смогут стать флагоносцами и сопровождающими судей на матчах ЧМ.

Матч Россия - Саудовская пройдет 14 июня в московских "Лужниках" и стартует в 18:00 мск.