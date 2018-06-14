Путин сказал принцу Саудовской Аравии, что не будет желать ей успехов в матче с Россией

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пошутил, что при всем уважении к Саудовской Аравии не может пожелать ее сборной по футболу успехов в матче-открытии чемпионата мира, где она сразится с россиянами.

"Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия", - сказал он на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии, зампредом правительства и министром обороны этой страны Мухаммедом Аль Саудом.

"Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, вы поймете меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде. Победит сильнейшая команда", - добавил с улыбкой Путин.

Он подчеркнул, что Россия выступает за честный, открытый, красивый спорт.

Аль Сауд отреагировал на эту шутку, заметив: "Как бы ни закончился сегодня матч, мы все равно будем довольны, потому что мы, благодаря нашей совместной работе, достигаем успехов в различных областях".

"Если даже мы проиграем, мы с собой увезем политический, экономический, переговорный капитал. Если выиграем - это будет плюс к этим достижениям", - добавил наследный принц.

Он также передал Путину теплое приветствие от саудовского короля.

В свою очередь, президент России заявил, что в Москве помнят визит короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда, который придал хороший импульс развитию двусторонних отношений.

"Они, действительно, развиваются эффективно в сфере политики, в сфере экономического взаимодействия. Нас в этой области еще очень много нужно будет сделать, но уже сейчас ясно, что наше взаимодействие эффективно и полезно как для Саудовской Аравии, так и для Российской Федерации", - сказал президент.

Также Путин поздравил делегацию из Саудовской Аравии с окончанием священного месяца Рамадан.

Матч сборных по футболу РФ и Саудовской Аравии в четверг на стадионе "Лужники" откроет ЧМ-2018. Начало игры - 18:00 мск.