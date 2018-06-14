Четырехтонный чак-чак в виде мяча приготовили в Казани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Самый большой в мире чак-чак весом 4 тонны 26 кг приготовили в Казани для состоявшейся в четверг церемонии открытия фестиваля болельщиков FIFA в столице Татарстана.

Чак-чак был выполнен в форме половины футбольного мяча. На его изготовление ушло 9 тыс. яиц, а также по тонне меда и муки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента продовольствия и социального питания Казани.

Самый большой чак-чак в России на площадке Фестиваля болельщиков в Казани! pic.twitter.com/9qtR6NI5ZB — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 14 июня 2018 г.

"В изготовлении чак-чака был задействован весь кондитерский цех департамента. Около 20 человек в течение двух дней собирали его", - отметил собеседник агентства.

По его словам, черные элементы мяча были изготовлены из шоколадной мастики. Сфера мяча установлена на поле, которое также выполнено из чак-чака.

После фиксации достижения представители Книги рекордов России в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова вручили на церемонии открытия Фанфеста сертификат о рекорде.

Затем сладость разрезали на части и раздали болельщикам. Также его решили направить в социальные учреждения республики.

Стоит отметить, что предыдущий подобный рекорд был установлен в Уфе (Башкирия) на День всех влюбленных в 2016 году. Тогда вес приготовленного чак-чака превысил 1,1 тонны.

На открытии фестиваля болельщиков FIFA в Казани зрители кроме матча Россия - Саудовская Аравия увидят театрализованное шоу "Welcome to Kazan! Добро пожаловать в Россию!", которое расскажет об исторических, культурных традициях Татарстана и России, а также о спортивном наследии страны. Перед гостями выступят лучшие творческие коллективы Казани и республики.

Здесь же болельщики смогут полакомиться татарскими национальными блюдами, в том числе эч-почмаком, губадьей и баурсаком.

Всего в Казани на стадионе "Казань-Арена" состоится шесть матчей чемпионата мира по футболу. Четыре групповых: 16 июня между Францией и Австралией, 20 июня между Ираном и Испанией, 24 июня между Польшей и Колумбией и 27 июня между Корея и Германия. А также в столице Татарстана пройдет матч 1/8 и 1/4 финала.