Четыре ночи во время ЧМ по футболу столичная подземка будет работать до 3:00

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Время работы московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) в дни проведения четырех поздних матчей чемпионата мира по футболу будет продлено на два часа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Метро и МЦК будут работать до 3:00 в ночь с 16 на 17 июня (игра Хорватия-Нигерия в Калининграде начнется в 22:00 по московскому времени), с 27 на 28 июня (матч Сербия-Бразилия начнется в 21:00 на стадионе "Спартак"), с 3 на 4 июля (матч 1/8 финала, начало в 21:00 на стадионе "Спартак") и с 11 на 12 июля (полуфинал, матч начнется в 21:00 на стадионе "Лужники").

В пресс-службе отметили, что продление режима работы метро и МЦК позволит болельщикам, которые будут следить за матчами на стадионах, в фан-зоне на Воробьевых горах или в кафе, удобно добраться домой или в гостиницу после завершения матча.