Дзагоев травмировал мышцы бедра в матче открытия ЧМ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, по предварительный информации, повредил заднюю поверхность бедра в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

"У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ," - говорится в сообщении.

У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ.

Здоровья, Алан! pic.twitter.com/IY6PSxpFhr — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Дзагоев получил травму на 24-й минуте первого тайма и был заменен на Дениса Черышева, который на 43-й минуте забил второй гол сборной России в ворота Саудовской Аравии.

"Интерфакс" ведет текстовый онлайн матча.