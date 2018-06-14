Сборная России победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сборная России уверено победила Саудовскую Аравию в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча закончилась со счётом 5:0 (2:0).
Голы забили Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43-я и 90-я минуты), Артём Дзюба (71-я минута) и Александр Головин (90+).
ГООООООЛ!!!!— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
ДЕНИИС ЧЕЕЕЕРЫШЕВ ДУУУБЛЬ!!!!!
4:0 #Вместемыкоманда pic.twitter.com/u4CTYT2etY
ГОООООЛ!!! АЛЕЕКСАААНДР ГОЛОВИИИН!!! 5:0!!!!!! pic.twitter.com/F4XrBBDKJC— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Следующим соперником россиян станет сборная Египта, матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.