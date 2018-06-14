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Сборная России победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0

Есть обновление от 21:04

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сборная России уверено победила Саудовскую Аравию в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча закончилась со счётом 5:0 (2:0).

Голы забили Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43-я и 90-я минуты), Артём Дзюба (71-я минута) и Александр Головин (90+).

Следующим соперником россиян станет сборная Египта, матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Открытие чемпионата мира по футболу 2018

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Теги: ЧМ-2018, сборная России, сборная Саудовской Аравии
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00100
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
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8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
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Четвертьфинал
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