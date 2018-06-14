Сборная России победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0

Чемпионат Мира по футболу 2018

14 июня 19:57

Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018

Денис Черышев сделал дубль, Алан Дзагоев получил травму Подробнее

14 июня 18:33

Россия - Саудовская Аравия. Онлайн

В Москве стартовал чемпионат мира по футболу Подробнее

14 июня 18:16

Сборная России забила первый гол ЧМ-2018

Полузащитник "Краснодара" и российской команды забил мяч в ворота сборной Саудовской Аравии Подробнее

14 июня 16:35

Назван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Ворота россиян будет защищать Игорь Акинфеев Подробнее

14 июня 13:00

Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%

Фаворитами названы Бразилия и Германия, меньше всего шансов выиграть ЧМ - у Саудовской Аравии и Панамы Подробнее

14 июня 00:31

ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия

Церемонию открытия в Лужниках увидит больше миллиарда человек Подробнее

13 июня 15:02

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Экс-футболист "Реала" будет руководить командой во время ЧМ-2018 в России Подробнее

13 июня 14:28

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа