Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Черышев признан лучшим игроком матча Россия - Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

На счету россиянина два гола: на 43-й минуте и в добавленное ко второму тайму время.

"Я даже не мечтал о таком! Слава богу, получилось выйти на поле и забить! Тренер перед выходом на замену говорил, что нужно компактно играть в обороне и попытаться забить на контратаках. Нужно не останавливаться, нам предстоит два тяжелых матча, которые нужно выигрывать", - сказал игрок после матча.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в четверг на стадионе "Лужники" в Москве. Голы забили Денис Черышев (дважды), Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.