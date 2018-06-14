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Инфантино назвал матч России и Саудовской Аравии "красивой игрой"

Есть обновление от 21:36

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первая игра чемпионата мира по футболу в России прошла успешно, игроки российской сборной показали, что полны энергии, достойной кубка мира, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Это была красивая игра, великолепное мероприятие на фантастическом стадионе. Поздравления российской команде. Они показали, что наполнены духом игры кубка мира", - сказал "Интерфаксу" Инфантино в четверг после игры.

По его оценке, "запуск чемпионата прошел очень успешно".

Отвечая на вопрос, о чем они говорили с президентом России Владимиром Путиным, Инфантино сказал: "Он сказал мне много всего интересного, но не могу вам рассказать подробности".

Россия в четверг в первом матче ЧМ-2018 выиграла у команды Саудовской Аравии "всухую" со счетом 5:0.

Россия - Саудовская Аравия

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Теги: ЧМ-2018, сборная России, сборная Саудовской Аравии
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РоссияРоссия11003
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
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Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
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