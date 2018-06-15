Как минимум 11 животных заняты в России предсказанием результатов ЧМ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Наследники" немецкого осьминога Пауля - животные из зоопарков России предсказывают результаты игр чемпионата мира по футболу: среди них олень, енот, кролик и два бегемота.

В Санкт-Петербурге результаты игр называет белый глухой кот Ахилл из Государственного Эрмитажа. Он также делает это уже не первый год, был отмечен в работе оракула во время Кубка конфедераций 2017 года. В преддверии чемпионата мира кот даже получил спортивную форму сборной России.

В Сочи результаты уже на протяжении пяти лет предсказывает выдра Гарик, сообщила журналистам замдиректора аквариума Жанна Зазина. Выдре бросают мячи с флагами стран, и Гарик выбирает мяч победителя.

В Иркутске предсказателем итогов матчей чемпионата мира по футболу работает енот Нафаня , сообщается на странице зоосада "ВКонтакте". Млекопитающее выбирает одну из двух мисок с фруктами, в которых лежат мячики с флагами команд. Животное также не новичок в ставках. Предсказывать результаты игр Нафаня начал еще в 2015 году с чемпионата мира по хоккею.

В нижегородском зоопарке результаты предсказывает тапир Клеопатра, в калининградском - бегемоты Миля и Глясик, барнаульском - волчонок, химкинском - северный олень Яша. А есть ещё кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга.

Кроме животных, результаты предсказывает робот Бакстер, который выбирает кубики с названиями команд или со словом "ничья".

Повальное увлечение прогнозами от животных началось в России после чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. Тогда в Германии внимание всего мира привлек осьминог Пауль, получивший известность благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей с участием футбольной сборной Германии. Из его 14 прогнозов неверными оказались только два. После турнира осьминог умер, а через полгода на территории океанариума поставили памятник: фигура осьминога на футбольного мяче, внутри которого находится его прах.