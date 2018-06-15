ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
AЕгипет Египет– : –15:00Уругвай Уругвай15:00BМарокко Марокко– : –18:00И.Р. Иран И.Р. Иран18:00BПортугалия Португалия– : –21:00Испания Испания21:00

Как минимум 11 животных заняты в России предсказанием результатов ЧМ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Наследники" немецкого осьминога Пауля - животные из зоопарков России предсказывают результаты игр чемпионата мира по футболу: среди них олень, енот, кролик и два бегемота.

В Санкт-Петербурге результаты игр называет белый глухой кот Ахилл из Государственного Эрмитажа. Он также делает это уже не первый год, был отмечен в работе оракула во время Кубка конфедераций 2017 года. В преддверии чемпионата мира кот даже получил спортивную форму сборной России.

СпортБукмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%Читать подробнее

В Сочи результаты уже на протяжении пяти лет предсказывает выдра Гарик, сообщила журналистам замдиректора аквариума Жанна Зазина. Выдре бросают мячи с флагами стран, и Гарик выбирает мяч победителя.

В Иркутске предсказателем итогов матчей чемпионата мира по футболу работает енот Нафаня, сообщается на странице зоосада "ВКонтакте". Млекопитающее выбирает одну из двух мисок с фруктами, в которых лежат мячики с флагами команд. Животное также не новичок в ставках. Предсказывать результаты игр Нафаня начал еще в 2015 году с чемпионата мира по хоккею.

В нижегородском зоопарке результаты предсказывает тапир Клеопатра, в калининградском - бегемоты Миля и Глясик, барнаульском - волчонок, химкинском - северный олень Яша. А есть ещё кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга.

Кроме животных, результаты предсказывает робот Бакстер, который выбирает кубики с названиями команд или со словом "ничья".

Повальное увлечение прогнозами от животных началось в России после чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. Тогда в Германии внимание всего мира привлек осьминог Пауль, получивший известность благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей с участием футбольной сборной Германии. Из его 14 прогнозов неверными оказались только два. После турнира осьминог умер, а через полгода на территории океанариума поставили памятник: фигура осьминога на футбольного мяче, внутри которого находится его прах.

Теги: ЧМ-2018, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Знаменитый осьминог Пауль умер

Чемпионат Мира по футболу 2018
Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018
Денис Черышев сделал дубль, Алан Дзагоев получил травмуПодробнее
 Россия - Саудовская Аравия. ОнлайнРоссия - Саудовская Аравия. Онлайн
В Москве стартовал чемпионат мира по футболуПодробнее
 Сборная России забила первый гол ЧМ-2018Сборная России забила первый гол ЧМ-2018
Полузащитник "Краснодара" и российской команды забил мяч в ворота сборной Саудовской АравииПодробнее
 Назван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской АравиейНазван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией
Ворота россиян будет защищать Игорь АкинфеевПодробнее
 Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%
Фаворитами названы Бразилия и Германия, меньше всего шансов выиграть ЧМ - у Саудовской Аравии и ПанамыПодробнее
 ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия
Церемонию открытия в Лужниках увидит больше миллиарда человекПодробнее
 Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболуФернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Экс-футболист "Реала" будет руководить командой во время ЧМ-2018 в РоссииПодробнее
 Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажаНемецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа
В Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать на время и вернуть уже со считанными даннымиПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00010
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗастреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собойВ миреWSJ сообщил о желании Макрона сделать французский основным языком ЕСВ миреГлава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства СШАВ РоссииДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеВ РоссииАрест экс-главы МЧС Кузбасса признан законнымВ РоссииГражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк

МИД РФ назвал подтасовкой доклад ОЗХО по химатаке в сирийской Хаме

Германия выдала России обвиняемого в покушении на убийство уроженца Чечни

В Москве 16 июня ограничат движение транспорта в связи с матчем Аргентина - Исландия

Большинство французов назвали Трампа агрессивным и опасным

Украина займется проектом Нyperloop

В России открылся первый музей коров

КПРФ выступила против повышения пенсионного возраста

Партия предлагает провести референдум по этому вопросу Подробнее

Россия 10 июля повторит попытку рекордно быстрой доставки груза на МКС

Празднование Ураза-байрама в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Армия Йемена подошла к контролируемому повстанцами аэропорту Ходейды

Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастПресс-секретарь отметил, что с 2005 года ситуация в стране изменилась Подробнее

В Кремле поставили под сомнения сообщения о признании Трампом Крыма российским

Часть средств фонда инфраструктуры направят на докапитализацию ВЭБ

Украинского омбудсмена не пустили в российскую колонию к Сенцову

Иск "Татнефти" к Украине передали в арбитраж Ставропольского края

AT&T закрыла сделку по покупке Time Warner объемом $81 млрд

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+