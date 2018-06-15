Сроки лечения получившего травму Дзагоева определят в течение суток

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев, получивший травму в матче с Саудовской Аравией, прошел медицинский осмотр, сообщает пресс-служба национальной команды.

"Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток", - говорится в сообщении.

Дзагоев получил повреждение на 23-й минуте матча и досрочно покинул поле. Вместо него вышел Денис Черышев, который провел два гола и в итоге был признан лучшим игроком матча.

Встреча Россия - Саудовская Аравия завершилась со счетом 5:0.