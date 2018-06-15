Сборная Ирана победила Марокко в матче ЧМ-2018

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Ирана добились победы над национальной командой Марокко в матче первого тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира-2018.

Матч группы В, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:0 в пользу Ирана. Судьбу встречи решил автогол марокканского нападающего Азиза Бухаддуза на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

В 21:00 мск пятницы в Сочи стартует матч других участников группы В: Португалия – Испания. "Интерфакс" уже ведет его текстовую трансляцию.