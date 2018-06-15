ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Сборная Ирана победила Марокко в матче ЧМ-2018

Судьбу встречи решил автогол на пятой компенсированной ко второму тайму минуте

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Ирана добились победы над национальной командой Марокко в матче первого тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира-2018.

Матч группы В, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:0 в пользу Ирана. Судьбу встречи решил автогол марокканского нападающего Азиза Бухаддуза на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

В 21:00 мск пятницы в Сочи стартует матч других участников группы В: Португалия – Испания. "Интерфакс" уже ведет его текстовую трансляцию.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
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8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
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QF38F38F4
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