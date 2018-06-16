Бышовец усомнился в победе сборной Аргентины над Исландией

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец выразил сомнения в том, что сборная Аргентины в субботу добьется победы над командой Исландии в матче чемпионата мира-2018 в России.

"Я почему-то уверен, что аргентинцам будет тяжело. Аргентина сегодня, конечно, имеет очень хороший состав. Но придется играть с Исландией, а она очень хороша в разрушении, хороша в контратаке, в силовой борьбе. Думаю, для Аргентины это достаточно сложный соперник, в матче с которым нельзя быть нацеленной только на атаку, нужно помнить и об обороне.

У исландцев отработаны стандартные положения, это тоже может сыграть ключевую роль. Ставлю на ничейный результат", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

Между тем, букмекеры называют фаворитом матча Аргентину, оценивая вероятность ее победы коэффициентом 1,34. Поставить на Исландию можно с коэффициентом 10,00. На ничейный исход предлагается коэффициент 5,22.

Наиболее вероятные исходы матча, по оценке экспертов, — это победа Аргентины со счетом 2:0 (текущий коэффициент 5,81), 1:0 (6,27) и 3:0 (8,24).

Франция – Австралия

"Я думаю, французы победят. У команд совершенно несравнимые показатели уровня звездности и опыта. Единственное, что есть у сборной Австралии, это боевитость: хорошо навязывает силовую борьбу, опасны при стандартах. Думаю, придется французам в позиционной игре быть достаточно креативными, чтобы добиться результата. Благо, есть Гризманн, Погба, они смогут расшатать оборону соперника. Ставлю на победу французов с преимуществом мяча в два. До пяти не дотянут!" – считает Бышовец.

Букмекеры также назвали Францию фаворитом. Вероятность победы сборной Франции оценена коэффициентом 1,24. Поставить на Австралию можно с коэффициентом 11,00. На ничейный исход предлагается коэффициент 7,38.

Наиболее вероятные исходы матча, по оценке экспертов, — это победа Франции со счетом 2:0 (текущий коэффициент 5,63), 1:0 (6,45) и 3:0 (7,28).

Перу – Дания

"Я бы поставил на Данию, эта команда достаточно организованна. Проведенные ею матчи отбора оставили очень хорошее впечатление по качеству игры. Конечно, нельзя не учитывать Эриксена, основная угроза исходит от него. Думаю, его игра вдохновляет всю команду, она обостряет, она интригует. При всей своей прямолинейности, Дания умеет вести борьбу, что будет неудобно для перуанцев. Думаю, что здесь надо говорить о том, что датчане забьют пару мячей", - сказал Бышовец.

Букмекеры в этой паре назвали фаворитом сборную Дании. Вероятность победы сборной Перу оценена коэффициентом 3,36. Поставить на Данию можно с коэффициентом 2,37. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,17.

Наиболее вероятные исходы матча, по оценке экспертов, — это ничья 1:1 (текущий коэффициент 6,07), победа Дании со счетом 1:0 (6,70), и ничья 0:0 (7,62).

Хорватия – Нигерия

"Уж больно симпатичны хорваты и уж больно меня разочаровали нигерийцы в матче с англичанами. Понятно, у нас было очарование Хорватией, когда она обыграла англичан в свое время и спасли Хиддинка от позора (в отборочной кампании Евро-2008 сборная России под руководством голландца Гуса Хиддинка едва не осталась без путевки на турнир, но команда Хорватии, уже заработавшая путевку, победила англичан и лишила их возможности попасть на чемпионат. На Евро-2008 от отборочной группы поехали Хорватия и Россия - ИФ). С тех пор хочется следить за этой командой и переживать за нее. Ну, и подкрепляет делом она это желание – играет хорошо.

Хороши Модрич, Ракитич, целая группа игроков. Поставлю на победу хорватов", - сказал Бышовец.

По котировкам букмекеров, фаворит в этой игре – Хорватия. Вероятность победы этой команды оценена коэффициентом 1,76. Поставить на Нигерию можно с коэффициентом 5,32. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,59.

Наиболее вероятные исходы матча, по оценке экспертов, — это победа Хорватии со счетом 1:0 (текущий коэффициент 5,92), ничья 1:1 (6,83) и успех Хорватии со счетом 2:0 (7,33).

Матч пройдут в субботу: 13:00. Франция – Австралия, 16:00. Аргентина – Исландия, 19:00. Перу – Дания, 22:00. Хорватия – Нигерия.