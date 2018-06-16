Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча участников группы D, прошедшая на столичном стадионе "Спартак", завершилась со счетом 1:1.

На 19-й минуте первый гол матча забил Серхио Агуэро. Но преимущество сборной Аргентины оказалось недолгим. Уже через несколько минут счет сравнял нападающий исландской сборной Альфред Финнбогасон.

Оставшаяся часть первого тайма прошла по большей части на половине поля Исландии, однако подопечным Хорхе Сампаоли так и не удалось продавить оборону противника. На последних минутах исландцы сумели перейти в контратаку и создать несколько опасных моментов у ворот Аргентины. На перерыв команды уходили все с тем же ничейным счетом на табло.

Практически всю вторую половину игры контролировать мяч продолжали футболисты сборной Аргентины. Но реализовать это преимущество они не смогли.

На 62-й минуте, Максимилиано Меса заработал пенальти, который не сумел забить капитан аргентинской сборной Лионель Месси. Ворота исландцев спас Ханнес Халльдоурссон , став автором первого сейва удара с пенальти на ЧМ-2018.

Таким образом, в группе D Аргентина и Исландия набрали по одному очку. В 22:00 по Москве в Калининграде начнут играть другие участники группы - команды Хорватии и Нигерии.