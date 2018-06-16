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Сборная Хорватии победила Нигерию в матче ЧМ-2018

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборная Хорватии по футболу одержала победу над национальной командой Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча группы D прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

На 32-й минуте Хорватия вышла вперед благодаря автоголу нигерийца Одженекаро Этебо. На 71-й минуте Лука Модрич, реализовав пенальти, удвоил счет.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 3 очка и возглавила группу. По 1 очку имеют сыгравшие друг с другом вничью Аргентина и Исландия. У Нигерии 0 очков.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
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БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
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8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
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