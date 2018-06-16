Сборная Хорватии победила Нигерию в матче ЧМ-2018

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборная Хорватии по футболу одержала победу над национальной командой Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча группы D прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

На 32-й минуте Хорватия вышла вперед благодаря автоголу нигерийца Одженекаро Этебо. На 71-й минуте Лука Модрич, реализовав пенальти, удвоил счет.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 3 очка и возглавила группу. По 1 очку имеют сыгравшие друг с другом вничью Аргентина и Исландия. У Нигерии 0 очков.