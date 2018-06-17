Футболист Алан Дзагоев пропустит игру с Египтом

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не сыграет в матче чемпионата мира с командой Египта, сообщает официальный аккаунт сборной России в твиттере.

"Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург.

Он останется в Москве для продолжения реабилитации.

После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации. pic.twitter.com/6Kiikv6mZd — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

Дзагоев получил травму на 23-й минуте первого матча, который на ЧМ отыграла российская сборная, и покинул поле. Вместо него вышел Денис Черышев, который забил два гола и был признан лучшим игроком матча.

Встреча Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.