Футболист Алан Дзагоев пропустит игру с Египтом

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не сыграет в матче чемпионата мира с командой Египта, сообщает официальный аккаунт сборной России в твиттере.
"Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.
Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург.— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.
Он останется в Москве для продолжения реабилитации.
После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации. pic.twitter.com/6Kiikv6mZd
Дзагоев получил травму на 23-й минуте первого матча, который на ЧМ отыграла российская сборная, и покинул поле. Вместо него вышел Денис Черышев, который забил два гола и был признан лучшим игроком матча.
Встреча Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.