Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 16 июня посетили свыше 100 тыс. человек

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В третий день Чемпионата мира по футболу, 16 июня, фестиваль болельщиков ФИФА на Воробьевых горах в Москве посетили 11 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы в воскресенье.

"На Фестивале болельщиков ФИФА с 10:00 до полуночи транслировались четыре матча ЧМ, в том числе турнира между сборными Аргентины и Исландии. В третий день ЧМ-2018 площадку Фестиваля болельщиков ФИФА за все часы работы посетили около 111 тыс. зрителей", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в день открытия ЧМ фан-зону посетили 67 тыс. человек.

Всего с 14 июня по 15 июля на площадке будет организовано 56 трансляций. Таким образом, зрители смогут увидеть почти все встречи ЧМ-2018 кроме тех, что будут начинаться в одно время. Площадка будет открываться за три часа до старта первого матча дня и закрываться через час после окончания последнего.

В дни проведения матчей вход на Фестиваль болельщиков ФИФА бесплатный для всех желающих.

В дни без матчей площадка Фанфеста закрыта.

Добраться до Фестиваля болельщиков ФИФА можно пешком от станций метро "Университет", "Воробьевы горы" и "Ломоносовский проспект". Кроме того, с 14 июня до окончания чемпионата для проезда жителей и гостей столицы к площадке организуются бесплатные маршруты S2 и S8.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.