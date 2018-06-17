Назван арбитр на матч Россия – Египет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Парагвайский арбитр Энрике Касерес будет обслуживать матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, сообщается на сайте ФИФА.

"Это его первый чемпионат мира, но 44-летний арбитр работал на многих крупных турнирах: например, Кубке Либертадорес, юношеском Чемпионат мира, Кубке Америки. Последний раз он судил матч с участием европейской сборной на Чемпионате мира до 17 лет: это была игра Англия - Испания (5:2)", - говорится в сообщении.

В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.

Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Петербурге и начнется в 21:00 мск.