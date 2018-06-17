Эксперт предположил, что матч сборных Бразилии и Швейцарии завершится вничью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи", ныне – эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Александр Григорян выразил мнение, что матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии победителя не выявит.

"Сборная Бразилии выглядит безупречно, как никогда сильна и мотивированна. В обороне выглядит очень мощно и уверенно. Но я делаю прогнозы и ловлю себя на мысли: а где сенсация? Логически вроде бы бразильцы должны победить, пусть и не на раз-два. Но я возьму-ка здесь и предположу сенсацию: будет ничья! Ставлю на результативную ничью", - сказал Григорян "Интерфаксу".

"Естественно, мы можем отметить, что в составе сборной Швейцарии есть игроки топ-уровня. Мы можем отметить, что эта команда и в отборе из десяти матчей выиграла девять, но не отобралась в Россию напрямую только потому, что в Португалии все же проиграла, пусть в итоге и набрала столько же очков, сколько и команда Криштиану Роналду. У команды есть характер, она исключительно сыгранна, обучена. Стыки прошла уверенно, в спаррингах никому не проиграла", - отметил он

Матч Бразилия – Швейцария пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье и начнется в 21:00 мск.

В 18:00 на стадионе "Лужники" пройдет встреча участников группы F Германия – Мексика.

"Сборная Германии хорошо известна: и стартовый состав, и тактика. Хотя настолько вариативна эта команда и по тому же составу, и по моделям игры, которые может применить Йоахим Лев, что, думаю, шансов нет никаких, кроме теоретических, у сборной Мексики.

Всё же есть предчувствие, что мексиканцы, очень агрессивные в атаке, с хорошо поставленными оборонительными действиями, может забить. Но, тем не менее, поставлю здесь на счёт 2:0 в пользу Германии", - сказал Григорян.