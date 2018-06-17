Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал ничью с Бразилией

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович выразил удовлетворение результатом матча против национальной командой Бразилии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 (1:1).

"Думаю, было неплохо. Я горжусь своей командой, но, думаю, у нас было больше шансов на успех. Это было отличное начало для групповой стадии", - сказал Петкович на пресс-конференции по окончании матча в Ростове-на-Дону.

"Я не удивлен, что мы играли раскрепощенно и получили такой результат. Мы всегда стараемся пользоваться шансом. Всегда когда играешь с сильным соперником, нужно оставаться реалистом. Мы не думаем о подавляющем результате, который может быть возможен с сильной командой, но игрой своей команды я доволен", - отметил он.

"Игроки полностью следовали моим руководствам. То, что мы видели в первом тайме не было связано с дисциплиной, но люди видели и чувствовали, что сыгранности не хватало. Что касается желтых карточек, мне кажется их реально было много, но не было бездумных нарушений и симулирования", - сказал главный тренер сборной Швейцарии.

Петкович выразил надежду на то, что после матча с Бразилией соперники будут относиться к сборной Швейцарии со всей серьезностью.

Встреча соперников по группе Е прошла на "Ростов-Арене" в воскресенье и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил дальним ударом из-за пределов штрафной Филиппе Коутиньо на 20-й минуте матча. Ответный мяч пришелся уже на второй тайм, швейцарцы удачно разыграли угловой, и на 50-й минуте с подачи Валона Бехрами неотразимый удар головой нанес Стивен Цубер, сравняв счет в матче.