Неймар оценил свою физическую форму на ЧМ-2018 после травмы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что процесс восстановления после травмы, полученной по ходу сезона-2017/18 в феврале, продолжается.

"Я все еще восстанавливаюсь после повреждения, однако от матча к матчу чувствую себя лучше", - сказал Неймар журналистом по окончании матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии в Ростове-на-Дону.

"Мы питаем большие надежды на этот чемпионат мира. Надеюсь, мы сможем добиться нужного результата", - отметил он.

Матч Бразилия – Швейцария прошел в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 1:1.

Неймар получил травму ноги, играя за "Пари Сен-Жермен" в матче против "Марселя" в рамках чемпионата Франции. Из-за травмы футболист рисковал оказаться за бортом ЧМ-2018 в России, однако попал в заявку на турнир в целом и в стартовый состав на игру со Швейцарией в частности.