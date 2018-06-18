Перуанца поймали в Москве на краже билетов на футбол у мексиканца

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика билеты на матч между сборными Германии и Мексики, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"42-летний уроженец Перу 17 июня рядом со стадионом "Лужники" похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину сразу же задержали сотрудники полиции, в его отношении возбуждено дело о краже. Сумма материально ущерба составила свыше 140 тысяч рублей.

Как сообщалось, 17 июня действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии - потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча участников группы F прошла в "Лужниках" и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. На матче присутствовало 78 тыс. 11 человек.