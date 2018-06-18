Бышовец уверен в убедительных победах Англии и Бельгии в матчах ЧМ-2018

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что сборные Англии и Бельгии одержат убедительные победы в матчах первого тура группового этапа ЧМ-2018 над Тунисом и Панамой соответственно.

"Я думаю, что Англия и Бельгия, посмотрев на осечки топовых сборных в предыдущие дни, сделают правильные выводы и грамотно подойдут уже к своим матчам в плане настроя. Потому что, как мы видим, уровень и класс сегодня почти нивелируются, и только полная самоотдача позволяет добиться победы", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Как вчера по телевидению (в ходе трансляции матча сборных Бразилии и Швейцарии; в этой игре бразильцы повели в счете, но позволили сопернику отыграться – ИФ) сказал Валерий Карпин, отдав инициативу по ходу матча, её почти невозможно вернуть. Поэтому и Англия, и Бельгия должны включаться на 100% с первых минут и играть так все 90 минут. Расслабляться нельзя. Но я уверен, что они не повторят ошибки Бразилии, Аргентины и Германии. И те, и другие победят с преимуществом в пару и более мячей", - отметил он.

Матчи Бельгия – Панама и Англия – Тунис начнутся в 18:00 мск и 21:00 мск соответственно. Кроме того, в 15:00 по московскому времени начнется игра Швеция – Южная Корея.

"Думаю, шведы победят, - считает Бышовец. - Во-первых, они прошли в стыковых матчах Италию, а это, извините, серьезно. Во-вторых, они сделали это без своего лидера Златана Ибрагимовича, а значит, команда сильна духом, игроки бьются друг за друга".

"Что касается Южной Кореи, мы видели команду в игре со сборной России. Но ни в одной из линий (обороны, средней линии или атаки) мы не увидели лидеров, что, конечно, является недостатком. Что касается командных действий, организации игры – думаю, шведы сильнее. Команда прагматичная, и в физическом плане будет иметь преимущество. Ставлю на победу Швеции", - подытожил Бышовец.

Реакция на воскресные матчи

Удивительные матчи прошли вчера, мы имеем неожиданные результаты. Можно сказать, что нас обвели вокруг пальца. Чего греха таить, и немцы, и бразильцы выступили хуже, чем мы от них ожидали. Думаю, задача выйти из группы для них не отменяется, но всё теперь будет уже гораздо сложнее.

Есть такая неверная в корне концепция, когда сильные команды, учитывая продолжительность турнира, тренируются так, чтобы выйти на пик формы к плей-офф. А групповой этап они как собрались проходить? На классе. А сегодня уровень соперников подровнялся, и не так-то просто кого-то обыграть вполсилы. А те, кто послабее, наоборот, форсируют подготовку и подходят в оптимальном состоянии уже к первому матчу. Те же немцы, бразильцы и аргентинцы допустили подобные просчёты и недооценили соперников.

Чувствовалось, что мексиканцы подготовлены лучше немцев, и они выиграли совершенно по делу. Озил и Хедира вообще ползали по полю! Те же французы, играя с австралийцами, допустили шапкозакидательское настроение, но, правда, им повезло выиграть.

Теперь надо понимать, что у бразильцев, немцев и аргентинцев нет больше права на ошибку. Теперь у них состав будет ориентирован не столько на класс, сколько на то, кто лучше подготовлен. Это сильные команды, и считаю, они по-прежнему имеют хорошие шансы на выход в 1/8, просто слегка осложнили себе жизнь.

Что касается Сербии и Коста-Рики, то считаю, что сербы добились очень важной победы, от которой теперь можно плясать дальше в борьбе за плей-офф. Я не думал, что они выйдут их этой группы, но благодаря чудесному голу Коларова и достойной игре в целом, у них появляются хорошие шансы.