Матч сборных Швеции и Южной Кореи в Нижнем Новгороде собрал аншлаг

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Серия матчей ЧМ-2018 на стадионе в Нижнем Новгороде в понедельник открылась встречей команд Швеции и Южной Кореи, передает корреспондент "Интерфакса".

Перед игрой на стадионе были развернуты эмблема ФИФА и флаги стран-соперников. Сначала прозвучал гимн Швеции, затем - Южной Кореи.

Матч проходит при полных трибунах, при этом большинство иностранных болельщиков - фанаты из Швеции, одетые в желтые футболки.

Накануне в Нижний Новгород прибыли более 6,5 тысяч болельщиков Швеции и более 2 тысяч болельщиков из Южной Кореи.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Нижний Новгород примет четыре матча группового этапа. Помимо игры между Швецией и Южной Кореей, 21 июня здесь встретятся Аргентина и Хорватия, 24 июня - Англия и Панама, а 27 июня - Швейцария и Коста-Рика.

Кроме того, здесь пройдет по одному матчу в рамках 1/8 финала и 1/4 финала.