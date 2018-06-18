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Матч сборных Швеции и Южной Кореи в Нижнем Новгороде собрал аншлаг

Есть обновление от 16:57

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Серия матчей ЧМ-2018 на стадионе в Нижнем Новгороде в понедельник открылась встречей команд Швеции и Южной Кореи, передает корреспондент "Интерфакса".

Перед игрой на стадионе были развернуты эмблема ФИФА и флаги стран-соперников. Сначала прозвучал гимн Швеции, затем - Южной Кореи.

Матч проходит при полных трибунах, при этом большинство иностранных болельщиков - фанаты из Швеции, одетые в желтые футболки.

Накануне в Нижний Новгород прибыли более 6,5 тысяч болельщиков Швеции и более 2 тысяч болельщиков из Южной Кореи.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Нижний Новгород примет четыре матча группового этапа. Помимо игры между Швецией и Южной Кореей, 21 июня здесь встретятся Аргентина и Хорватия, 24 июня - Англия и Панама, а 27 июня - Швейцария и Коста-Рика.

Кроме того, здесь пройдет по одному матчу в рамках 1/8 финала и 1/4 финала.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
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