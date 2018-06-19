ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Бышовец оценил шансы сборной России на успех в матче с Египтом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между национальными командами России и Египта, скорее всего, не выявит победителя.

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"Хочется, чтобы был как минимум ничейный результат, и он, наверное, вероятнее всего", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Проблема нашей команды будет заключаться только в одном: Египет сверхмотивирован и у него стоит задача выйти из группы, а потому он вынужден играть на победу, отступать некуда. У нас ситуация выглядит более оптимистично: имею в виду ничью, мы можем себе позволить в неё сыграть. Но настрой на ничью, как правило, не срабатывает, потому что, ориентируясь на нее, команда в какой-то степени снижает обороты, ментально понимая, что когда есть синица в руках, зачем гнаться за журавлем в небе?" – отметил он.

"Посмотрим, что будет с составом, кто и насколько готов. Но то, что у команды Египта есть, кому играть, мы увидели в матче с Уругваем", - подчеркнул Бышовец.

Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Петербурге и начнется в 21:00 мск.

В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.

Во вторник также пройдут два матча в рамках первого тура группового этапа.

Колумбия - Япония

"Команды из Южной Америки показывают в России хороший, содержательный футбол, несмотря на то, что Перу проиграла, а бразильцы с аргентинцами сыграли вничью. Тренерам удалось справиться и с разницей во времени, адаптация прошла успешно. Поэтому я считаю, что ничто не помешает Колумбии выиграть. Она добьется победы в первую очередь за счёт индивидуального мастерства исполнителей, здесь есть несколько суперзвезд.

Япония в последнем товарищеском матче, который я наблюдал, несмотря на победу, оставила впечатление отсутствия сбалансированности в игре команды. Поэтому "самураи" уступят", - сказал Бышовец.

Польша - Сенегал

"Польша провела достаточно хороший матч с Литвой, даже несмотря на счёт (4:0), а просто есть ощущение, что в команде достаточно хороший мотивационный фон. И, конечно, у поляков очень сильная атака: это и Левандовски, и его, так скажем, "подносчики снарядов". По потенциалу Польша гораздо сильнее Сенегала. Даже несмотря на то, что у "львов" есть Садио Мане, проведший сильный сезон в "Ливерпуле" и забивший гол в финале Лиги чемпионов. Этот тот случай, когда присутствие одного звёздного футболиста не поможет команде добиться успеха. Поставлю на победу подопечных Адама Навалки (главного тренера сборной Польши – ИФ)", - отметил Бышовец.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
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Матч за 3 место
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