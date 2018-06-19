Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин упоминался чаще португалького футболиста Криштиану Роналду в публикациях в средствах массовой информации по теме Чемпионата мира по футболу. Такие результаты получили специалисты "СКАН-Интерфакс", проанализировав крупнейшую медийную кампанию в России, связанную с подготовкой к ЧМ-2018.

Ключевыми фигурами сообщений стали губернаторы и мэры городов, которые готовили основные площадки для проведения ЧМ, они сделали немало заявлений для отстаивания своей позиции. Чаще других журналисты упоминали мэра Москвы Сергея Собянина (1692 публикаций) и губернатора Ростовской области Василия Голубева (975), цитировали губернатора Санкт-Петербурга Геогия Полтавченко (855) и и.о. губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (829), замыкает пятерку – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (785).

В сообщениях упоминались иностранные и российские футболисты, так, португальский футболист Криштиану Роналду еще до начала ЧМ упоминался 1431 раз, аргентинский футболист Лионель Месси – 862 раза, далее следуют российские футболисты: Игорь Акинфеев (788), Артем Дзюба (555), Сергей Игнашевич (491).

Если говорить о содержании публикаций, то подавляющее большинство новостей относилось к теме "продажи билетов на Чемпионат мира", неожиданно много публикаций было по теме "Банк России выпустил банкноту к ЧМ", всплеск вызвали сообщения "о запрете проносить селфи-палки на матчи" и "запрет жарить шашлыки во время ЧМ".

Так выглядят основные темы публикаций:

Всего журналисты написали более 270 тыс. сообщений о Чемпионате мира по футболу в российских СМИ еще до его начала, объем публикаций возрастал каждый месяц и только за 13 дней июня вышло более 94 тыс. публикаций.

Анализ публикаций проведен системой "СКАН-Интерфакс" за наиболее активный период подготовительной кампании с 1 января по 13 июня 2018 года в федеральных и региональных СМИ России. Более подробная информация опубликована на Блоге СКАН-Интерфакс: http://blog.scan-interfax.ru/.