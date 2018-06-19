ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
HКолумбия Колумбия– : –15:00Япония Япония15:00HПольша Польша– : –18:00Сенегал Сенегал18:00AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ

Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне Чемпионата мира по футболу

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: ТАСС, Владимир Барабанов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин упоминался чаще португалького футболиста Криштиану Роналду в публикациях в средствах массовой информации по теме Чемпионата мира по футболу. Такие результаты получили специалисты "СКАН-Интерфакс", проанализировав крупнейшую медийную кампанию в России, связанную с подготовкой к ЧМ-2018.

Ключевыми фигурами сообщений стали губернаторы и мэры городов, которые готовили основные площадки для проведения ЧМ, они сделали немало заявлений для отстаивания своей позиции. Чаще других журналисты упоминали мэра Москвы Сергея Собянина (1692 публикаций) и губернатора Ростовской области Василия Голубева (975), цитировали губернатора Санкт-Петербурга Геогия Полтавченко (855) и и.о. губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (829), замыкает пятерку – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (785).

В сообщениях упоминались иностранные и российские футболисты, так, португальский футболист Криштиану Роналду еще до начала ЧМ упоминался 1431 раз, аргентинский футболист Лионель Месси – 862 раза, далее следуют российские футболисты: Игорь Акинфеев (788), Артем Дзюба (555), Сергей Игнашевич (491).

Если говорить о содержании публикаций, то подавляющее большинство новостей относилось к теме "продажи билетов на Чемпионат мира", неожиданно много публикаций было по теме "Банк России выпустил банкноту к ЧМ", всплеск вызвали сообщения "о запрете проносить селфи-палки на матчи" и "запрет жарить шашлыки во время ЧМ".

Так выглядят основные темы публикаций:

Всего журналисты написали более 270 тыс. сообщений о Чемпионате мира по футболу в российских СМИ еще до его начала, объем публикаций возрастал каждый месяц и только за 13 дней июня вышло более 94 тыс. публикаций.

Анализ публикаций проведен системой "СКАН-Интерфакс" за наиболее активный период подготовительной кампании с 1 января по 13 июня 2018 года в федеральных и региональных СМИ России. Более подробная информация опубликована на Блоге СКАН-Интерфакс: http://blog.scan-interfax.ru/.

Теги: СКАН-Интерфакс, СКАН, Интерфакс, Сергей Собянин, Криштиану Роналду
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне Чемпионата мира по футболуПодробнее
 Английские футболисты наглотались мошкары в матче с ТунисомАнглийские футболисты наглотались мошкары в матче с Тунисом
Тренер сборной Туниса насекомых не заметилПодробнее
 Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
 Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018
Англичане вырвали победу в компенсированное ко второму тайму времяПодробнее
 Тунис - Англия. ОнлайнТунис - Англия. Онлайн
Матч чемпионата мира по футболу проходит в ВолгоградеПодробнее
 Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
 Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018
Встреча прошла в Нижнем НовгородеПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроСпортАнглийские футболисты наглотались мошкары в матче с ТунисомВ миреВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВ РоссииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силВ миреУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке

Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей

Стычки протестующих с полицией начались у Верховной Рады

Состояние миллионеров мира впервые превысило $70 трлн

Автобус с иностранными туристами перевернулся в Турции

Экс-глава Дагестана Абдулатипов опроверг сообщения о задержании своего брата

Полицейские подвезли попавших в ДТП китаянок на матч в Волгограде

S7 Space сочла цену коммерческого запуска с "Морского старта" конкурентной SpaceX

Дума приняла закон об увеличении "стоимости" голоса избирателя на выборах президента

У болельщика из Коста-Рики украли кошелек и телефон в московском ночном клубе

Литва из-за засухи потеряла уже 30% урожая зерновых

В США убили второго рэпера за сутки

Мосгорсуд 27 июня рассмотрит жалобу на арест Александра Шестуна

Xiaomi отложила IPO в материковом Китае

Нетрезвый болельщик из США разбил голову, упав с лестницы в центре Москвы

Четверо граждан Перу арестованы за кражу у корейца в Пулково

Москвичей призвали отказаться от личных автомобилей из-за ожидаемого ливня

Болельщик сборной Англии госпитализирован в Волгограде после ДТП

В Москве мужчина попытался пронести в районный суд пневматический пистолет

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСпециалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне Чемпионата мира по футболу Подробнее

Левые подали заявку на митинг в центре Москвы против пенсионной реформы

Индия и РФ из-за санкций задумались о переходе в торговле оружием на рубли и рупии

Шаманы собрались добиваться признания шаманизма пятой конфессией РФ

Житель Кузбасса заказал почти 1 кг наркотиков из Перу для шаманского обряда

"ЛУКОЙЛ" прекратит бурение на Таймыре из-за бесперспективности

Доллар и евро выросли к рублю утром во вторник

Брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан в аэропорту Москвы

ООН зарегистрировала рекордное число беженцев в мире из-за войн и насилия

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 19 июня снизились

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%

Нарушения выявлены в больнице Биробиджана, где от пневмонии умерли 8 пациентов

Митрохина задержали за пикет против повышения пенсионного возраста‍

Правительство внесло в Госдуму поправки о создании инфраструктурного фонда

Подземные толчки продолжились в районе Осаки

Peugeot назначила нового финансового директора

Сенат в пику Трампу проголосовал за восстановление санкций против китайской ZTE

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+