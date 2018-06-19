Болельщика из Египта обокрал сосед по московскому хостелу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футбольного фаната из Египта обманул и ограбил его сосед по столичному хостелу, ущерб превысил 100 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В понедельник в правоохранительные органы обратился гражданин Египта, прибывший в Москву на Чемпионат мира по футболу FIFA, с заявлением о том, что сосед по номеру хостела на улице Тихая путем обмана лишил его личных вещей и денег",- сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший заявил о пропаже велосипеда, в передней сетке-тележке которого находилась сумка с деньгами в сумме более 100 тыс.рублей, паспортом гражданина Египта и паспортом болельщика чемпионата FIFA - 2018.

"Пострадавшему причинен материальный ущерб на общую сумму более 115 тысяч рублей",- добавил источник.

По подозрению в совершении этого преступления правоохранительные органы разыскивают соседа по комнате потерпевшего, уроженца Татарстана, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сказал он.