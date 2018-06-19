Отбывающий тюремный срок экс-президент Бразилии разочарован сборной страны

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий 12-летний срок, выразил недовольство результатом выступления сборной Бразилии по футболу в матче со Швейцарией в рамках чемпионата мира по футболу, сообщает во вторник AP.

"Швейцария хорошо оборонялась, она играла жестко и не позволила Бразилии хорошо выступить", - написал он в своих комментариях, зачитанных репортером в эфире телеканала VTV, с которым бывший президент сотрудничает.

"Они останавливали Неймара (капитана сборной Бразилии - ИФ), снова и снова действуя против него с нарушениями", - добавил экс-президент.

Матч между Бразилией, которая традиционно считается одним из фаворитов ЧМ по футболу, и Швейцарии состоялся в воскресенье и завершился вничью (1:1), что стало большой неожиданностью для многих.

Экс-президент также призвал бразильцев сосредоточиться и тщательно подготовиться к следующему матчу, который состоится 22 июня. В нем бразильским футболистам предстоит встретиться с Коста-Рикой.

"Будьте осторожны, потому что мы все знаем, что однажды маленький Давид может победить гигантского Голиафа", - написал бывший глава государства, сделав отсылку к одному из самых известных эпизодов Ветхого Завета.

Лула да Силва в своих комментариях также прокомментировал выступление в первых матчах ЧМ-2018 других команд.

"Первая неделя чемпионата мира доказала, что Германию можно победить, а из всех игроков с высокими рейтингами только Роналду (капитан сборной Португалии Криштиану Роналду - ИФ) смог доказать свою ценность", - отметил он.

Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии Лула да Силва, отбывающий тюремный срок, решил сотрудничать с телесетью VTV, базирующейся в Сан-Паулу. В рамках этого сотрудничества он решил записывать свои впечатления от матчей и отправлять их в редакцию канала, где их будут зачитывать в эфире телеведущие.

В апреле суд приговорил Лулу да Силву к 12 годам заключения за получение взятки. В его тюремной камере есть телевизор, поэтому у него имеется возможность следить за матчами чемпионата мира по футболу.

Ранее в марте экс-президент заявлял, что у команды Бразилии высокие шансы победить на этом чемпионате. Также он отмечал высокий уровень подготовки у команд Германии, Франции, Англии, Бельгии.

Несмотря на тюремный приговор, бывший глава государства по-прежнему пользуется большой популярностью в Бразилии.