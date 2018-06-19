Шредер приедет в Казань на матч Германии с Кореей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти Татарстана ожидают визита в Казань бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе президента Татарстана.

"Визит Г.Шредера ожидается 27 июня. Запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, встреча состоится либо в Казанском кремле, либо на стадионе "Казань-Арена", где в 17:00 мск начнется матч между сборными Кореи и Германии.

Ранее Казань посетил бывший президент Франции Николя Саркози. Он прилетал поболеть за сборную своей страны, игравшую на "Казань-Арене" против команды Австралии. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу французов.