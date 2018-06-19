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Семеро иностранных болельщиков задержаны в Москве за кражи

Есть обновление от 16:01

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили о содержании в следственных изоляторах, как минимум, семерых иностранных футбольных болельщиков, задержанных за кражи.

"Могу сказать о шестерых арестованных - это три мексиканца, два казаха и один гражданин Ирана", - сообщила "Интерфаксу" во вторник зампред ОНК Ева Меркачева.

Ранее сообщалось об аресте гражданки Перу Эви Патриции Кавессас Аямы, которая была задержана сотрудниками полиции после того, как на Манежной площади вытащила из кармана подданной Таиланда кошелёк с 17 тыс. рублей.

"Все, о ком мне известно, арестованы по обвинению в краже. Уверена, что это неточная цифра, в действительности их гораздо больше", - сказала Меркачева.

По ее словам, не все арестованные признают вину. Например, иранец Фаламарз Ахмади Гурехьили категорически отвергает обвинение в краже 1 тыс. долларов, настаивая, что был оговорен соседом - болельщиком из другой страны. "Он говорит, что достаточно богатый человек, чтобы воровать какую-то тысячу долларов. Говорил, что готов заплатить любой залог, чтобы его только отпустили, но суд отправил его в СИЗО", - рассказала зампред ОНК.

Статья 158 УК РФ (кража) предусматривает санкцию до 5 лет лишения свободы.

Теги: Москва
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УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
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НигерияНигерия10010
 
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ШвейцарияШвейцария10101
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ПанамаПанама10010
 
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СенегалСенегал00000
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