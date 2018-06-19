Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU -Футбольный комментатор Василий Уткин объявил о том, что больше не будет вести трансляции матчей чемпионата мира по футболу на Первом канале.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и с моей стороны с благодарностью", – сказал комментатор в своем видеообращении на канале в Youtube. О причинах прекращения сотрудничества Уткин не сообщил.

На Первом канале Уткин комментировал матч группы B Португалия – Испания (3:3).