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Матч Россия - Египет пройдет под открытым небом

Есть обновление от 19:00

Крышу стадиона не закроют, несмотря на дождь

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крышу стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга во вторник не закроют на время матча между Россией и Египтом, сообщается в официальном сообществе стадиона "ВКонтакте".

"Сегодня крыша будет открыта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального управления МЧС предупредила об усилении ветра со вторника на среду до 15-18 м/с. Горожан просят припарковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, закрыть окна, на улице избегать рекламных щитов и шатких строений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода во время футбольного матча Россия-Египет, будет прохладной, с небольшим дождем.

"Если и будет что-то африканское, то только страсти на поле, погода будет совершенно питерская", - сказал Вильфанд.

По его словам, во время матча ожидается облачная погода и небольшой дождь, а также усиление ветра до 12 м/с, температура - около 15-16 градусов.

Матч начнется в 21:00. В центре Петербурга сейчас идёт дождь.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Санкт-Петербург
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия10010
 
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8F1A1B2
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8F5E1F2
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