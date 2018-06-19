Матч Россия - Египет пройдет под открытым небом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крышу стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга во вторник не закроют на время матча между Россией и Египтом, сообщается в официальном сообществе стадиона "ВКонтакте".

"Сегодня крыша будет открыта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального управления МЧС предупредила об усилении ветра со вторника на среду до 15-18 м/с. Горожан просят припарковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, закрыть окна, на улице избегать рекламных щитов и шатких строений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода во время футбольного матча Россия-Египет, будет прохладной, с небольшим дождем.

"Если и будет что-то африканское, то только страсти на поле, погода будет совершенно питерская", - сказал Вильфанд.

По его словам, во время матча ожидается облачная погода и небольшой дождь, а также усиление ветра до 12 м/с, температура - около 15-16 градусов.

Матч начнется в 21:00. В центре Петербурга сейчас идёт дождь.