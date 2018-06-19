Тренер сборной Уругвая восхитился исландской командой на ЧМ-2018

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес выразил восхищение командой Исландии на ЧМ-2018, которая сыграла вничью в матче первого тура группового этапа с Аргентиной (1:1)

"Меня так впечатлили команда Исландии и её болельщики. Такая маленькая страна, всего 300 тысяч населения, и такой футбольный подвиг в первом же матче мундиаля!" - сказал Табарес на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, посвященной предстоящей в среду игре с Саудовской Аравией.

Тренер отметил, что сборная Уругвая проделала огромную работу с тех пор, как ему удалось стать её тренером.

"Нам удалось вернуть Уругвай в элиту мирового футбола. Сейчас - мы сложное испытание для любой команды мира. В нашей стране футбол органично вплетен в культуру. В моё время в Уругвае мы также следили за играми, как сейчас следят за нашими результатами. Во время крупных футбольных соревнований улицы окрашиваются в цвета национального флага, а в учебных заведениях отменяются занятия, поскольку во время матчей нашей сборной практически никто не ходит на учёбу, все смотрят футбол! Хочу публично выразить гордость за то отношение, которое демонстрируется в нашей стране во время чемпионата мира", - добавил тренер сборной Уругвая.

Сборные Уругвая и Саудовской Аравии сыграют на "Ростов-Арене" в среду, поединок второго тура начнется в 18:00 мск. Футболисты из Уругвая в своем первом матче одержали победу над сборной Египта со счётом 1:0, а сборная Саудовской Аравии уступила хозяевам ЧМ - сборной России, пропустив пять безответных мячей.