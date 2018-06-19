Назван стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Чемпионат Мира по футболу 2018

19 июня 20:32

Первый тур ЧМ-2018. Обобщение

Сборная России показала лучший результат среди всех в стартовом туре группового этапа чемпионата мира Подробнее

19 июня 19:00

Россия - Египет. Онлайн

В Петербурге стартует второй тур группового этапа ЧМ-2018 Подробнее

19 июня 16:33

Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Причины прекращения сотрудничества он конкретизировать не стал Подробнее

19 июня 14:53

В Москве ограбили приехавшего на ЧМ колумбийского певца Maluma

Из его номера в отеле вынесли ценные вещи на 50 млн рублей Подробнее

19 июня 11:00

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ

Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболу Подробнее

18 июня 23:58

Английские футболисты наглотались мошкары в матче с Тунисом

Тренер сборной Туниса насекомых не заметил Подробнее

18 июня 23:25

Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону

В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела команда Подробнее

18 июня 23:01

Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018