Назван стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды Египта.
Состав выглядит следующим образом:
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Pharaohs #rus #RUSEGY #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/GUJbfKLefp— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018
Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Петербурге и начнется в 21:00 мск. "Интерфакс" уже ведет текстовую трансляцию игры.
В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.