В Москве обокрали футбольную болельщицу из Марокко

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Москве разыскивают вора, ограбившего гостиничный номер футбольной фанатки из Марокко в Москве, ущерб превысил полмиллиона рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В столичные правоохранительные органы вечером 19 июня поступило заявление от уроженки Марокко 1972 года рождения, прибывшей в Москву на чемпионат мира по футболу, о том, что неизвестный обокрал ее номер в гостинице "Космос", - сказал собеседник агентства.

По его словам, похищены сумка с личными вещами, мобильный телефон и денежные средства в сумме 1 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Материальный ущерб составил более 660 тыс. рублей, добавил источник. Возбуждено уголовное дело о краже.