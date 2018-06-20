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Путин не смотрел матч Россия-Египет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не смотрел накануне матч ЧМ-2018, в котором сборная России победила египтян, но порадовался за соотечественников, сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, сам матч он не смотрел: так получилось, что он как раз летел из Минска в Москву (с заседания Высшего государственного совета Россия-Белоруссия)", - отметил Песков, добавив, что президент "тоже был рад". Путин "отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно - это очень дорогая для всех нас победа", заявил Песков.

"Как только (Путин) спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча", - сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, звонил ли глава государства тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову, чтобы поздравить его с победой, Песков сказал: "Черчесову он, по-моему, не звонил, или, может быть, я об этом не знаю".

Накануне сборная России победила Египет со счетом 3:1 в матче ЧМ-2018.

Теги: ЧМ-2018, Владимир Путин
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
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Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
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8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
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