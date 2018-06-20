Путин не смотрел матч Россия-Египет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не смотрел накануне матч ЧМ-2018, в котором сборная России победила египтян, но порадовался за соотечественников, сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, сам матч он не смотрел: так получилось, что он как раз летел из Минска в Москву (с заседания Высшего государственного совета Россия-Белоруссия)", - отметил Песков, добавив, что президент "тоже был рад". Путин "отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно - это очень дорогая для всех нас победа", заявил Песков.

"Как только (Путин) спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча", - сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, звонил ли глава государства тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову, чтобы поздравить его с победой, Песков сказал: "Черчесову он, по-моему, не звонил, или, может быть, я об этом не знаю".

Накануне сборная России победила Египет со счетом 3:1 в матче ЧМ-2018.