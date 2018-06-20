Тренер сборной Португалии сравнил Роналду с портвейном

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернандо Сантос сравнил лидера команда с портвейном, который с годами становится только лучше.

"Криштиану Роналду? Он как портвейн, постоянно развивается, потому что знает себя и знает, чего может добиться. Он не играет так, как играл два или три года назад. И через пару лет он будет другим, он постоянно совершенствуется", - сказал специалист на пресс-конференции.

Встреча, которая состоялась на столичном стадионе "Лужники", закончилась со счетом 1:0 в пользу Португалии. На четвертой минуте гол забил Роналду, на счету которого стало 85 мячей за сборную Португалии.